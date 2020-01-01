توكنوميكس Lista USD (LISUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lista USD (LISUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lista USD (LISUSD) Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction. الموقع الرسمي: https://helio.money/ الوثيقة البيضاء: https://helio.money/static/whitepaper.pdf اشتر LISUSD الآن!

توكنوميكس Lista USD (LISUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lista USD (LISUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.47M $ 37.47M $ 37.47M إجمالي العرض: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M العرض المتداول: $ 37.60M $ 37.60M $ 37.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 38.49M $ 38.49M $ 38.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.208609 $ 0.208609 $ 0.208609 السعر الحالي: $ 0.996555 $ 0.996555 $ 0.996555 معرفة المزيد عن سعر Lista USD (LISUSD)

توكنوميكس Lista USD (LISUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lista USD (LISUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LISUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LISUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LISUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن LISUSD!

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