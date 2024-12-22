سعر Lista USD (LISUSD)
سعر Lista USD (LISUSD) المباشر لليوم هو USD 0.993987. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.38M. يتم تحديث سعر LISUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lista USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.10K
- تغيير سعر Lista USD خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.60M
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خلال اليوم، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0008271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0009121818 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0003320910 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ -0.0072511295631498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0008271
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0009121818
|+0.09%
|60 يوم
|$ +0.0003320910
|+0.03%
|90 يوم
|$ -0.0072511295631498
|-0.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lista USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+0.08%
+0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.
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€0.94428765
|1 LISUSD إلى USD
$0.993987
|1 LISUSD إلى MYR
RM4.4729415
|1 LISUSD إلى TRY
₺34.85912409
|1 LISUSD إلى JPY
¥155.49932628
|1 LISUSD إلى RUB
₽102.17192373
|1 LISUSD إلى INR
₹84.42925578
|1 LISUSD إلى IDR
Rp16,032.04614261
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₱58.47625521
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￡E.50.57405856
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R$6.04344096
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C$1.42140141
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৳118.29439287
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₦1,536.29636733
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₴41.51883699
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Bs50.693337
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Rs275.56301601
|1 LISUSD إلى KZT
₸519.86514087
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