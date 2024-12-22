احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LISUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LISUSD.

سعر Lista USD (LISUSD) المباشر لليوم هو USD 0.993987 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.38M . يتم تحديث سعر LISUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lista USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 280.10K - تغيير سعر Lista USD خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.60M

أداء سعر Lista USD (LISUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0008271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0009121818 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ +0.0003320910 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lista USD مقابل USD هو $ -0.0072511295631498 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0008271 +0.08% 30 يوم $ +0.0009121818 +0.09% 60 يوم $ +0.0003320910 +0.03% 90 يوم $ -0.0072511295631498 -0.72%

تحليل سعر Lista USD (LISUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lista USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989584$ 0.989584 $ 0.989584 24 ساعة مرتفع $ 0.995979$ 0.995979 $ 0.995979 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

معلومات سوق Lista USD (LISUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: