معلومات سعر Liquidy (LQDY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.125093 $ 0.125093 $ 0.125093 24 ساعة منخفض $ 0.126614 $ 0.126614 $ 0.126614 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.125093$ 0.125093 $ 0.125093 24 ساعة مرتفع $ 0.126614$ 0.126614 $ 0.126614 عالية طوال الوقت $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 أدنى سعر $ 0.118346$ 0.118346 $ 0.118346 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +3.47% تغير السعر (7 أيام) +3.47%

سعر Liquidy (LQDY) في الوقت الحقيقي هو $0.126156. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LQDY بين أدنى سعر $ 0.125093 وأعلى سعر $ 0.126614، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLQDY على الإطلاق هو $ 0.167274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.118346.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LQDY -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +3.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Liquidy (LQDY)

القيمة السوقية $ 820.45K$ 820.45K $ 820.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.62M$ 12.62M $ 12.62M إمداد دورة التداول 6.50M 6.50M 6.50M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liquidy هي $ 820.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LQDY يبلغ 6.50M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.62M.