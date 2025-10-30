استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Liquidy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.124534 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Liquidy نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.130760 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LQDY هو $ 0.137298 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LQDY هو $ 0.144163 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LQDY في عام 2029 هو $ 0.151371 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LQDY في عام 2030 هو $ 0.158940 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Liquidy نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.258897.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Liquidy نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.421716.