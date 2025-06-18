سعر LiquidScan (LQSCAN)
سعر LiquidScan (LQSCAN) المباشر لليوم هو USD 0.00072882. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 677.83K. يتم تحديث سعر LQSCAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiquidScan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LiquidScan خلال اليوم هو +30.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 926.45M
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خلال اليوم، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ +0.00017034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ +0.0002692900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017034
|+30.50%
|30 يوم
|$ +0.0002692900
|+36.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidScan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+30.50%
+12.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.
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