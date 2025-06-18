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سعر LiquidScan (LQSCAN) المباشر لليوم هو USD 0.00072882 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 677.83K . يتم تحديث سعر LQSCAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LiquidScan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LiquidScan خلال اليوم هو +30.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 926.45M

أداء سعر LiquidScan (LQSCAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ +0.00017034 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ +0.0002692900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidScan مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017034 +30.50% 30 يوم $ +0.0002692900 +36.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LiquidScan (LQSCAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidScan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00050116$ 0.00050116 $ 0.00050116 24 ساعة مرتفع $ 0.00077411$ 0.00077411 $ 0.00077411 عالية طوال الوقت $ 0.00092017$ 0.00092017 $ 0.00092017 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +30.50% تغير السعر (7 أيام) +12.79%

معلومات سوق LiquidScan (LQSCAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: