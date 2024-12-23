سعر LIQUIDATED (LIQQ)
سعر LIQUIDATED (LIQQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 487.93K. يتم تحديث سعر LIQQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LIQUIDATED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.52K
- تغيير سعر LIQUIDATED خلال اليوم هو +14.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 719.86M
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خلال اليوم، كان سعر LIQUIDATED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LIQUIDATED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LIQUIDATED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LIQUIDATED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.50%
|30 يوم
|$ 0
|+103.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LIQUIDATED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+14.50%
-9.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.
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