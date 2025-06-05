سعر Linear (LINA)
سعر Linear (LINA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 791.12K. يتم تحديث سعر LINA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Linear الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Linear خلال اليوم هو -6.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Linear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Linear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Linear مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Linear مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.17%
|30 يوم
|$ 0
|-34.00%
|60 يوم
|$ 0
|-66.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Linear: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.92%
-6.17%
-7.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Cross-chain Decentralized Delta-One Asset Protocol with Unlimited Liquidity.
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