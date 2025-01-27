سعر Limoverse (LIMO)
سعر Limoverse (LIMO) المباشر لليوم هو USD 0.00983505. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Limoverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.83K
- تغيير سعر Limoverse خلال اليوم هو -5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Limoverse مقابل USD هو $ -0.00058158550345613 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Limoverse مقابل USD هو $ +0.0017565123 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Limoverse مقابل USD هو $ +0.0209586331 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Limoverse مقابل USD هو $ +0.00587090281707446 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00058158550345613
|-5.58%
|30 يوم
|$ +0.0017565123
|+17.86%
|60 يوم
|$ +0.0209586331
|+213.10%
|90 يوم
|$ +0.00587090281707446
|+148.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Limoverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-5.58%
-10.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The health & wellness ecosystem built on Web 3. Powered by the utility token LIMO. LIMOVERSE is an ultimate health & wellness ecosystem built on blockchain which will reward the users for staying healthy using our utility token called LIMO. It will be a destination where both health & wellness seekers and providers come together and share their services, knowledge, products etc for which they get rewarded. There are multiple projects inside LIMOVERSE. The projects inside Limoverse are: 1) HEALTHFi - Walk, jog, run or burn your calories and earn your rewards on a daily basis. 2) MODIFi - Be part of our personalized wellness program called EPLIMO (Epigenetic Lifestyle Modification) and start earning for maintaining your health on a daily basis. 3) PARTNERVERSE - Health & wellness practitioners and institutions can be part of Limoverse where they can offer their products/services/knowledge to the entire community. 4) CREATFi - This is for the creator economy. Creators can create and share their valuable contents and get rewarded in LIMOs. 5) DATAFi - Share your health data with research companies inside the LIMOVERSE ecosystem and get rewarded in LIMOs. 6) GAMEFi - Create your avatar, play and win the games inside LIMOVERSE and get rewarded in LIMOs. (Launching in 2024) 7) METAFi - Limoverse will be launching it metaverse called LIMO VALLEY by mid of April, 2023. It will be a virtual destination where you can do your exercise and various health practices in the metaverse which is a 5D experience. Users can consult virtually with practitioners who own centres in the LIMO VALLEY & each of these centres will be an NFT which will be owned by the practitioners.
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|1 LIMO إلى AUD
A$0.0156377295
|1 LIMO إلى GBP
￡0.00786804
|1 LIMO إلى EUR
€0.0093432975
|1 LIMO إلى USD
$0.00983505
|1 LIMO إلى MYR
RM0.0429791685
|1 LIMO إلى TRY
₺0.3512096355
|1 LIMO إلى JPY
¥1.5323991405
|1 LIMO إلى RUB
₽0.966588714
|1 LIMO إلى INR
₹0.850141722
|1 LIMO إلى IDR
Rp158.6298165015
|1 LIMO إلى PHP
₱0.5748586725
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￡E.0.4940145615
|1 LIMO إلى BRL
R$0.0583218465
|1 LIMO إلى CAD
C$0.0140641215
|1 LIMO إلى BDT
৳1.2019414605
|1 LIMO إلى NGN
₦15.3193689315
|1 LIMO إلى UAH
₴0.4130721
|1 LIMO إلى VES
Bs0.5507628
|1 LIMO إلى PKR
Rs2.747126166
|1 LIMO إلى KZT
₸5.103800847
|1 LIMO إلى THB
฿0.3323263395
|1 LIMO إلى TWD
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|1 LIMO إلى CHF
Fr0.008851545
|1 LIMO إلى HKD
HK$0.0766150395
|1 LIMO إلى MAD
.د.م0.0983505