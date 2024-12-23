سعر Lil Pump (LILPUMP)
سعر Lil Pump (LILPUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.26K. يتم تحديث سعر LILPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lil Pump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K
- تغيير سعر Lil Pump خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.91M
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خلال اليوم، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.31%
|30 يوم
|$ 0
|-51.82%
|60 يوم
|$ 0
|-47.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lil Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-3.31%
-22.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LILPUMP, the first-ever celebrity takeover on Solana. This token is run by its holders with support from platinum recording artist, Lil Pump!
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