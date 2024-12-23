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سعر Lil Pump (LILPUMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 346.26K . يتم تحديث سعر LILPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lil Pump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.08K - تغيير سعر Lil Pump خلال اليوم هو -3.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.91M

أداء سعر Lil Pump (LILPUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lil Pump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.31% 30 يوم $ 0 -51.82% 60 يوم $ 0 -47.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lil Pump (LILPUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lil Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00225948$ 0.00225948 $ 0.00225948 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -3.31% تغير السعر (7 أيام) -22.79%

معلومات سوق Lil Pump (LILPUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: