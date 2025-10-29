معلومات سعر LIFI (LIFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 أدنى سعر $ 0.00860711$ 0.00860711 $ 0.00860711 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -3.30%

سعر LIFI (LIFI) في الوقت الحقيقي هو $0.00864007. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIFI على الإطلاق هو $ 0.03303058، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00860711.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIFI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -3.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق LIFI (LIFI)

القيمة السوقية $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K إمداد دورة التداول 7.50M 7.50M 7.50M إجمالي العرض 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LIFI هي $ 64.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIFI يبلغ 7.50M، مع إجمالي عرض 7500000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.80K.