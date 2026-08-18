سعر Life Crypto اليوم

السعر المباشر لمشروع Life Crypto (LIFE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIFE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LIFE.

يحتل Life Crypto حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,887، مع عرض متداول قدره 2.75B LIFE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIFE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02097488، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LIFE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+35.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Life Crypto (LIFE)

القيمة السوقية $ 78.89K$ 78.89K $ 78.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 82.86K$ 82.86K $ 82.86K إمداد دورة التداول 2.75B 2.75B 2.75B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Life Crypto هي $ 78.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIFE يبلغ 2.75B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 82.86K.