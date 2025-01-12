سعر LGCY Network (LGCY)
سعر LGCY Network (LGCY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.62K. يتم تحديث سعر LGCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LGCY Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.98
- تغيير سعر LGCY Network خلال اليوم هو -7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.31B
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خلال اليوم، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.08%
|30 يوم
|$ 0
|-36.13%
|60 يوم
|$ 0
|-23.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LGCY Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-7.08%
-19.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.
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