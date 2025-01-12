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سعر LGCY Network (LGCY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.62K . يتم تحديث سعر LGCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LGCY Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.98 - تغيير سعر LGCY Network خلال اليوم هو -7.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.31B

أداء سعر LGCY Network (LGCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LGCY Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.08% 30 يوم $ 0 -36.13% 60 يوم $ 0 -23.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LGCY Network (LGCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LGCY Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02085432$ 0.02085432 $ 0.02085432 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -7.08% تغير السعر (7 أيام) -19.86%

معلومات سوق LGCY Network (LGCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: