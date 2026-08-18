سعر level941 اليوم

السعر المباشر لمشروع level941 (PIGEON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIGEON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIGEON.

يحتل level941 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65,251، مع عرض متداول قدره 984.45M PIGEON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIGEON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00920604، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIGEON بمقدار +1.62% خلال الساعة الماضية و-10.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق level941 (PIGEON)

القيمة السوقية $ 65.25K$ 65.25K $ 65.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.25K$ 65.25K $ 65.25K إمداد دورة التداول 984.45M 984.45M 984.45M إجمالي العرض 984,454,395.220039 984,454,395.220039 984,454,395.220039

القيمة السوقية الحالية لـ level941 هي $ 65.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGEON يبلغ 984.45M، مع إجمالي عرض 984454395.220039. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.25K.