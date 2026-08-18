سعر LEON AI اليوم

السعر المباشر لمشروع LEON AI (LEON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 21.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LEON.

يحتل LEON AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,054، مع عرض متداول قدره 999.84M LEON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00127863، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LEON بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+19.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LEON AI (LEON)

القيمة السوقية $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.05K$ 21.05K $ 21.05K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,843,817.310121 999,843,817.310121 999,843,817.310121

القيمة السوقية الحالية لـ LEON AI هي $ 21.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEON يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999843817.310121. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.05K.