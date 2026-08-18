سعر lemonbob اليوم

السعر المباشر لمشروع lemonbob (LEMONBOB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEMONBOB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LEMONBOB.

يحتل lemonbob حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,383، مع عرض متداول قدره 957.61M LEMONBOB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEMONBOB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LEMONBOB بمقدار -9.19% خلال الساعة الماضية و-29.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق lemonbob (LEMONBOB)

القيمة السوقية $ 30.38K$ 30.38K $ 30.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.38K$ 30.38K $ 30.38K إمداد دورة التداول 957.61M 957.61M 957.61M إجمالي العرض 957,613,982.770337 957,613,982.770337 957,613,982.770337

القيمة السوقية الحالية لـ lemonbob هي $ 30.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LEMONBOB يبلغ 957.61M، مع إجمالي عرض 957613982.770337. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.38K.