سعر LEEK اليوم

السعر المباشر لمشروع LEEK (LEEK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LEEK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LEEK.

يحتل LEEK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 224,229، مع عرض متداول قدره 913.23M LEEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LEEK بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LEEK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.03.

معلومات سوق LEEK (LEEK)

القيمة السوقية $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K الحجم (24 ساعة) $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K إمداد دورة التداول 913.23M 913.23M 913.23M إجمالي العرض 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

القيمة السوقية الحالية لـ LEEK هي $ 224.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.03. العرض المتداول لـ LEEK يبلغ 913.23M، مع إجمالي عرض 913230953.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 224.23K.