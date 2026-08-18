سعر Ledger Realms اليوم

السعر المباشر لمشروع Ledger Realms (LR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LR.

يحتل Ledger Realms حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 173,415، مع عرض متداول قدره 790.61M LR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LR بمقدار -1.44% خلال الساعة الماضية و-19.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.21K.

معلومات سوق Ledger Realms (LR)

القيمة السوقية $ 173.42K$ 173.42K $ 173.42K الحجم (24 ساعة) $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.74K$ 215.74K $ 215.74K إمداد دورة التداول 790.61M 790.61M 790.61M إجمالي العرض 983,549,833.332402 983,549,833.332402 983,549,833.332402

القيمة السوقية الحالية لـ Ledger Realms هي $ 173.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.21K. العرض المتداول لـ LR يبلغ 790.61M، مع إجمالي عرض 983549833.332402. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.74K.