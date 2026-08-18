سعر LayerAI اليوم

السعر المباشر لمشروع LayerAI (LAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAI.

يحتل LayerAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 88,706، مع عرض متداول قدره 2.29B LAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.147463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LayerAI (LAI)

القيمة السوقية $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K إمداد دورة التداول 2.29B 2.29B 2.29B إجمالي العرض 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

القيمة السوقية الحالية لـ LayerAI هي $ 88.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LAI يبلغ 2.29B، مع إجمالي عرض 2895298317.653897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111.93K.