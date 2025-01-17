سعر launchbot (ROCKETAI)
سعر launchbot (ROCKETAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.60K. يتم تحديث سعر ROCKETAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق launchbot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.72K
- تغيير سعر launchbot خلال اليوم هو -27.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر launchbot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر launchbot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر launchbot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر launchbot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-27.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر launchbot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.62%
-27.69%
-65.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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