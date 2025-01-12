سعر Lama (LAMA)
سعر Lama (LAMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.78K. يتم تحديث سعر LAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lama الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.39
- تغيير سعر Lama خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.18B
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خلال اليوم، كان سعر Lama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lama مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lama مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-44.28%
|60 يوم
|$ 0
|-27.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lama: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
+1.02%
-16.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LAMA is community token on AVAX. We spread the llama vibe across the chain.
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