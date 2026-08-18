سعر Kyo اليوم

السعر المباشر لمشروع Kyo (KYO) اليوم هو $ 0.01611753، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KYO الحالي إلى USD هو $ 0.01611753 لكل KYO.

يحتل Kyo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,633,069، مع عرض متداول قدره 163.57M KYO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KYO بين $ 0.01592548 (أدنى) و$ 0.01647738 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.207212، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01317086.

على المدى القصير، تحرك KYO بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و+1.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.41M.

معلومات سوق Kyo (KYO)

القيمة السوقية $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M الحجم (24 ساعة) $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M إمداد دورة التداول 163.57M 163.57M 163.57M إجمالي العرض 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965 163,570,430.68932965

القيمة السوقية الحالية لـ Kyo هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.41M. العرض المتداول لـ KYO يبلغ 163.57M، مع إجمالي عرض 163570430.68932965. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.22M.