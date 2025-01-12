سعر KWEEN (KWEEN)
سعر KWEEN (KWEEN) المباشر لليوم هو USD 0.01772215. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.72M. يتم تحديث سعر KWEEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KWEEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.48K
- تغيير سعر KWEEN خلال اليوم هو +9.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ +0.0015011 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0015011
|+9.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KWEEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+9.25%
-1.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.
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