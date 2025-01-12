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سعر KWEEN (KWEEN) المباشر لليوم هو USD 0.01772215 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.72M . يتم تحديث سعر KWEEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KWEEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.48K - تغيير سعر KWEEN خلال اليوم هو +9.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر KWEEN (KWEEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ +0.0015011 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KWEEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0015011 +9.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KWEEN (KWEEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KWEEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01612447$ 0.01612447 $ 0.01612447 24 ساعة مرتفع $ 0.01981557$ 0.01981557 $ 0.01981557 عالية طوال الوقت $ 0.064647$ 0.064647 $ 0.064647 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) +9.25% تغير السعر (7 أيام) -1.36%

معلومات سوق KWEEN (KWEEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: