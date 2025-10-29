معلومات سعر Kurt (KURT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -4.18% تغير السعر (7 أيام) -12.38% تغير السعر (7 أيام) -12.38%

سعر Kurt (KURT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KURT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKURT على الإطلاق هو $ 0.00522224، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KURT -0.20% على مدار الساعة الماضية، -4.18% على مدار 24 ساعة، و -12.38% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kurt (KURT)

القيمة السوقية $ 287.21K$ 287.21K $ 287.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 287.21K$ 287.21K $ 287.21K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kurt هي $ 287.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KURT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 287.21K.