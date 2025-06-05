سعر ktoshi (KTOSHI)
سعر ktoshi (KTOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 362.26K. يتم تحديث سعر KTOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ktoshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ktoshi خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.04T
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خلال اليوم، كان سعر ktoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ktoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ktoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ktoshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ktoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
+0.90%
+29.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.
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