سعر Kris (KRIS)
سعر Kris (KRIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.54K. يتم تحديث سعر KRIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kris الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kris خلال اليوم هو -7.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kris مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kris مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kris: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-7.99%
-6.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
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