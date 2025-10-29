معلومات سعر Koru (KORU) في (USD)

سعر Koru (KORU) في الوقت الحقيقي هو $0.00007106. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KORU بين أدنى سعر $ 0.00007043 وأعلى سعر $ 0.00008963، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKORU على الإطلاق هو $ 0.00034359، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00007043.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KORU -4.16% على مدار الساعة الماضية، -20.30% على مدار 24 ساعة، و -17.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Koru (KORU)

القيمة السوقية الحالية لـ Koru هي $ 35.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KORU يبلغ 494.61M، مع إجمالي عرض 494605969.778725. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.15K.