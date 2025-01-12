سعر KOOKY (KOOKY)
سعر KOOKY (KOOKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.38K. يتم تحديث سعر KOOKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOOKY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.34
- تغيير سعر KOOKY خلال اليوم هو -5.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر KOOKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOOKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOOKY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOOKY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.94%
|30 يوم
|$ 0
|-81.51%
|60 يوم
|$ 0
|-88.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOOKY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-5.94%
-30.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just annoying green monkey on Solana
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