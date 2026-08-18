سعر KOLZ اليوم

السعر المباشر لمشروع KOLZ (KOLZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOLZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KOLZ.

يحتل KOLZ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,378.9، مع عرض متداول قدره 5.25B KOLZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOLZ بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00164097، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KOLZ بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق KOLZ (KOLZ)

القيمة السوقية $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K إمداد دورة التداول 5.25B 5.25B 5.25B إجمالي العرض 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KOLZ هي $ 13.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOLZ يبلغ 5.25B، مع إجمالي عرض 9500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.86K.