سعر Kind Cat Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Kind Cat Token (KIND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIND.

يحتل Kind Cat Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 223,545، مع عرض متداول قدره 932.84M KIND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00305749، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIND بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+1.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 971.39.

معلومات سوق Kind Cat Token (KIND)

القيمة السوقية $ 223.55K$ 223.55K $ 223.55K الحجم (24 ساعة) $ 971.39$ 971.39 $ 971.39 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 223.55K$ 223.55K $ 223.55K إمداد دورة التداول 932.84M 932.84M 932.84M إجمالي العرض 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

القيمة السوقية الحالية لـ Kind Cat Token هي $ 223.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 971.39. العرض المتداول لـ KIND يبلغ 932.84M، مع إجمالي عرض 936457365.1872046. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 223.55K.