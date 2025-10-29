سعر KIGU (KIGU)
-0.33%
-4.57%
-35.75%
-35.75%
سعر KIGU (KIGU) في الوقت الحقيقي هو $0.01631172. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIGU بين أدنى سعر $ 0.01612062 وأعلى سعر $ 0.01741475، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIGU على الإطلاق هو $ 0.155138، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01482709.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIGU -0.33% على مدار الساعة الماضية، -4.57% على مدار 24 ساعة، و -35.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ KIGU هي $ 747.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIGU يبلغ 46.00M، مع إجمالي عرض 46000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 747.24K.
خلال اليوم، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.00078284014528999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.0103981962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.0117528911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00078284014528999
|-4.57%
|30 يوم
|$ -0.0103981962
|-63.74%
|60 يوم
|$ -0.0117528911
|-72.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.
Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.
With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.
