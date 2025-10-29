سعر KIGU المباشر اليوم هو 0.01631172 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KIGU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KIGU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KIGU المباشر اليوم هو 0.01631172 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KIGU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KIGU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KIGU

معلومات سعر KIGU

الوثيقة البيضاء لـ KIGU

الموقع الرسمي لـ KIGU

اقتصاد توكن KIGU

توقعات سعر KIGU

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار KIGU

سعر KIGU (KIGU)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KIGU إلى USD:

$0.01632831
$0.01632831$0.01632831
-4.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار KIGU (KIGU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:15:24 (UTC+8)

معلومات سعر KIGU (KIGU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01612062
$ 0.01612062$ 0.01612062
24 ساعة منخفض
$ 0.01741475
$ 0.01741475$ 0.01741475
24 ساعة مرتفع

$ 0.01612062
$ 0.01612062$ 0.01612062

$ 0.01741475
$ 0.01741475$ 0.01741475

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.01482709
$ 0.01482709$ 0.01482709

-0.33%

-4.57%

-35.75%

-35.75%

سعر KIGU (KIGU) في الوقت الحقيقي هو $0.01631172. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIGU بين أدنى سعر $ 0.01612062 وأعلى سعر $ 0.01741475، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIGU على الإطلاق هو $ 0.155138، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01482709.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIGU -0.33% على مدار الساعة الماضية، -4.57% على مدار 24 ساعة، و -35.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KIGU (KIGU)

$ 747.24K
$ 747.24K$ 747.24K

--
----

$ 747.24K
$ 747.24K$ 747.24K

46.00M
46.00M 46.00M

46,000,000.0
46,000,000.0 46,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KIGU هي $ 747.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIGU يبلغ 46.00M، مع إجمالي عرض 46000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 747.24K.

سجل سعر KIGU (KIGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.00078284014528999 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.0103981962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ -0.0117528911 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIGU مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00078284014528999-4.57%
30 يوم$ -0.0103981962-63.74%
60 يوم$ -0.0117528911-72.05%
90 يوم$ 0--

ما هو KIGU ( KIGU )

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر KIGU (USD)

كم ستكون قيمة KIGU (KIGU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KIGU (KIGU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KIGU.

تحقق الآن من توقعات سعر KIGU!

عملة KIGU إلى العملات المحلية

توكنوميكس KIGU (KIGU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KIGU (KIGU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KIGU والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول KIGU (KIGU)

كم يساوي KIGU (KIGU) اليوم؟
سعر KIGU المباشر في USD هو USD 0.01631172، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KIGU إلى USD الحالي؟
سعر KIGU إلى USD الحالي هو $ 0.01631172. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KIGU ؟
القيمة السوقية لعملة KIGU هي $ 747.24K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KIGU؟
العرض المتداول لتوكن KIGU هو 46.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KIGU؟
حقق KIGU سعرًا قياسيًا قدره 0.155138 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KIGU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01482709 KIGU.
ما هو حجم تداول KIGU؟
حجم تداول KIGU المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KIGU هذا العام؟
قد يرتفع KIGU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KIGU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:15:24 (UTC+8)

تحديثات KIGU (KIGU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,897.68
$112,897.68$112,897.68

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.89
$3,996.89$3,996.89

-2.43%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04080
$0.04080$0.04080

-12.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

-2.42%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2675
$3.2675$3.2675

-15.29%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.89
$3,996.89$3,996.89

-2.43%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,897.68
$112,897.68$112,897.68

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.07
$194.07$194.07

-2.42%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6241
$2.6241$2.6241

-0.45%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19295
$0.19295$0.19295

-3.41%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08500
$0.08500$0.08500

+4,150.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003443
$0.00003443$0.00003443

+429.69%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.349
$2.349$2.349

+213.20%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000248
$0.0000000248$0.0000000248

+188.37%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000029
$0.000000000000000000000029$0.000000000000000000000029

+163.63%