معلومات سعر KIGU (KIGU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01612062 24 ساعة مرتفع $ 0.01741475 عالية طوال الوقت $ 0.155138 أدنى سعر $ 0.01482709 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) -35.75%

سعر KIGU (KIGU) في الوقت الحقيقي هو $0.01631172. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIGU بين أدنى سعر $ 0.01612062 وأعلى سعر $ 0.01741475، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIGU على الإطلاق هو $ 0.155138، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01482709.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIGU -0.33% على مدار الساعة الماضية، -4.57% على مدار 24 ساعة، و -35.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KIGU (KIGU)

القيمة السوقية $ 747.24K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 747.24K إمداد دورة التداول 46.00M إجمالي العرض 46,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ KIGU هي $ 747.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIGU يبلغ 46.00M، مع إجمالي عرض 46000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 747.24K.