استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع KIGU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.014935 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد KIGU نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.015682 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر KIGU هو $ 0.016466 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر KIGU هو $ 0.017289 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KIGU في عام 2029 هو $ 0.018154 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KIGU في عام 2030 هو $ 0.019061 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر KIGU نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.031049.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر KIGU نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.050576.