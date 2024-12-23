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سعر Kick (KICK) المباشر لليوم هو USD 0.00973755 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M . يتم تحديث سعر KICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kick الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.66K - تغيير سعر Kick خلال اليوم هو -12.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.55M

أداء سعر Kick (KICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.001411176416038778 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.0048483699 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.0008948350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001411176416038778 -12.65% 30 يوم $ -0.0048483699 -49.79% 60 يوم $ -0.0008948350 -9.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kick (KICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00939863$ 0.00939863 $ 0.00939863 24 ساعة مرتفع $ 0.01123463$ 0.01123463 $ 0.01123463 عالية طوال الوقت $ 0.188833$ 0.188833 $ 0.188833 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -12.65% تغير السعر (7 أيام) -32.67%

معلومات سوق Kick (KICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: