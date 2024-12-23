سعر Kick (KICK)
سعر Kick (KICK) المباشر لليوم هو USD 0.00973755. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.18M. يتم تحديث سعر KICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.66K
- تغيير سعر Kick خلال اليوم هو -12.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.55M
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خلال اليوم، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.001411176416038778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.0048483699 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ -0.0008948350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001411176416038778
|-12.65%
|30 يوم
|$ -0.0048483699
|-49.79%
|60 يوم
|$ -0.0008948350
|-9.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-12.65%
-32.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform. Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO). For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com
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