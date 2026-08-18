سعر Khorus اليوم

السعر المباشر لمشروع Khorus (KHO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KHO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KHO.

يحتل Khorus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,162.84، مع عرض متداول قدره 828.00M KHO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KHO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00108917، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KHO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+13.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Khorus (KHO)

القيمة السوقية $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K إمداد دورة التداول 828.00M 828.00M 828.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Khorus هي $ 12.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KHO يبلغ 828.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.69K.