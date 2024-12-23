سعر Kenji (KENJI)
سعر Kenji (KENJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 193.54K. يتم تحديث سعر KENJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kenji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.50K
- تغيير سعر Kenji خلال اليوم هو -8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.99B
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خلال اليوم، كان سعر Kenji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kenji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kenji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kenji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kenji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-8.80%
+5.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kenji Token is an SPL-2022 token on the Solana blockchain that blends anime-inspired creativity with real-world utility. Designed to foster a transparent, community-driven ecosystem, Kenji Token features a live Web3 play-to-earn game and plans to integrate staking and NFTs for additional rewards. The project supports sustainable growth while contributing to animal and humanitarian charities, creating both functional and meaningful value for its holders.
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