سعر Kendu اليوم

السعر المباشر لمشروع Kendu (KENDU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KENDU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KENDU.

يحتل Kendu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,790,466، مع عرض متداول قدره 993.18B KENDU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KENDU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KENDU بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و+0.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kendu (KENDU)

القيمة السوقية $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M إمداد دورة التداول 993.18B 993.18B 993.18B إجمالي العرض 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992 996,647,016,442.992

القيمة السوقية الحالية لـ Kendu هي $ 2.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KENDU يبلغ 993.18B، مع إجمالي عرض 996647016442.992. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.80M.