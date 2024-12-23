سعر KCCPad (KCCPAD)
سعر KCCPad (KCCPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00234294. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 740.82K. يتم تحديث سعر KCCPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KCCPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54
- تغيير سعر KCCPad خلال اليوم هو -2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 316.19M
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خلال اليوم، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ -0.0000469398 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ -0.0000415117 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.72%
|30 يوم
|$ -0.0000469398
|-2.00%
|60 يوم
|$ -0.0000415117
|-1.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KCCPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-2.72%
-8.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.002225793
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RM0.01054323
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