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سعر KCCPad (KCCPAD) المباشر لليوم هو USD 0.00234294 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 740.82K . يتم تحديث سعر KCCPAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KCCPad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54 - تغيير سعر KCCPad خلال اليوم هو -2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 316.19M

أداء سعر KCCPad (KCCPAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ -0.0000469398 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ -0.0000415117 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KCCPad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.72% 30 يوم $ -0.0000469398 -2.00% 60 يوم $ -0.0000415117 -1.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KCCPad (KCCPAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KCCPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00231437$ 0.00231437 $ 0.00231437 24 ساعة مرتفع $ 0.00241579$ 0.00241579 $ 0.00241579 عالية طوال الوقت $ 0.442633$ 0.442633 $ 0.442633 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -2.72% تغير السعر (7 أيام) -8.26%

معلومات سوق KCCPad (KCCPAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: