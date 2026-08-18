سعر kazonomics اليوم

السعر المباشر لمشروع kazonomics (KAZONOMICS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KAZONOMICS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KAZONOMICS.

يحتل kazonomics حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 859,605، مع عرض متداول قدره 1.00B KAZONOMICS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KAZONOMICS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.052015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KAZONOMICS بمقدار -4.60% خلال الساعة الماضية و+10.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.19K.

معلومات سوق kazonomics (KAZONOMICS)

القيمة السوقية $ 859.61K$ 859.61K $ 859.61K الحجم (24 ساعة) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 859.61K$ 859.61K $ 859.61K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ kazonomics هي $ 859.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.19K. العرض المتداول لـ KAZONOMICS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 859.61K.