معلومات سعر Kava Lend (HARD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00485001 $ 0.00485001 $ 0.00485001 24 ساعة منخفض $ 0.00494735 $ 0.00494735 $ 0.00494735 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00485001$ 0.00485001 $ 0.00485001 24 ساعة مرتفع $ 0.00494735$ 0.00494735 $ 0.00494735 عالية طوال الوقت $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 أدنى سعر $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -3.58% تغير السعر (7 أيام) -3.58%

سعر Kava Lend (HARD) في الوقت الحقيقي هو $0.00487312. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HARD بين أدنى سعر $ 0.00485001 وأعلى سعر $ 0.00494735، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHARD على الإطلاق هو $ 2.97، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00206758.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HARD -0.34% على مدار الساعة الماضية، -1.41% على مدار 24 ساعة، و -3.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kava Lend (HARD)

القيمة السوقية $ 656.14K$ 656.14K $ 656.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 973.56K$ 973.56K $ 973.56K إمداد دورة التداول 134.79M 134.79M 134.79M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kava Lend هي $ 656.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HARD يبلغ 134.79M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 973.56K.