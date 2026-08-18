سعر Karrat اليوم

السعر المباشر لمشروع Karrat (KARRAT) اليوم هو $ 0.00232361، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARRAT الحالي إلى USD هو $ 0.00232361 لكل KARRAT.

يحتل Karrat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,033,790، مع عرض متداول قدره 874.32M KARRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARRAT بين $ 0.00229156 (أدنى) و$ 0.00238213 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00215009.

على المدى القصير، تحرك KARRAT بمقدار -1.43% خلال الساعة الماضية و-1.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.58K.

معلومات سوق Karrat (KARRAT)

القيمة السوقية $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M الحجم (24 ساعة) $ 26.58K$ 26.58K $ 26.58K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M إمداد دورة التداول 874.32M 874.32M 874.32M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Karrat هي $ 2.03M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.58K. العرض المتداول لـ KARRAT يبلغ 874.32M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.33M.