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سعر KALM (KALM) المباشر لليوم هو USD 0.01599058 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.49K . يتم تحديث سعر KALM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KALM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.17K - تغيير سعر KALM خلال اليوم هو -11.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.54M

أداء سعر KALM (KALM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KALM مقابل USD هو $ -0.00206022031274223 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KALM مقابل USD هو $ +0.0019623256 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KALM مقابل USD هو $ -0.0032549177 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KALM مقابل USD هو $ -0.012351646806708285 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00206022031274223 -11.41% 30 يوم $ +0.0019623256 +12.27% 60 يوم $ -0.0032549177 -20.35% 90 يوم $ -0.012351646806708285 -43.58%

تحليل سعر KALM (KALM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KALM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01520843$ 0.01520843 $ 0.01520843 24 ساعة مرتفع $ 0.02043307$ 0.02043307 $ 0.02043307 عالية طوال الوقت $ 4.52$ 4.52 $ 4.52 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) -11.41% تغير السعر (7 أيام) +15.63%

معلومات سوق KALM (KALM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: