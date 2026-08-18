ما هي كادينا؟

تطلق كادينا واحدة من أولى سلاسل الكتل العالمية القابلة للتطوير حقًا والجاهزة للتطبيقات. سلسلة الكتل العامة لـ كادينا هي نظام إثبات العمل عالي الإنتاجية والمجدول، والذي يشغل Chainweb، وهو بروتوكول يوفر الأمان والإنتاجية. ستعمل شبكة كادينا على توحيد التطبيقات العامة، وسلاسل الكتل الخاصة، وغيرها من السلاسل القابلة للتشغيل المتبادل في مكان واحد، مما يوجّه حركة المرور نحو الحاسوب عالي النطاق الذي يقع في قلب سلسلة كادينا العامة.

ما الذي يجعل كادينا فريدة من نوعها؟

تحل كادينا مشكلات إيثريوم وتقدم اليوم ميزات لم تبدأ سلاسل الكتل الأخرى إلا في وضع خططها المستقبلية لاعتمادها، بما في ذلك التحقق الرسمي، والقابلية للتشغيل المتبادل، والقابلية للتوسع، وغير ذلك الكثير. كادينا تعمل بالفعل وهي جاهزة لنشر تطبيقات سلسلة الكتل الإنتاجية فورًا.

ما هو تاريخ كادينا؟

يتم استخدام برمجيات كادينا المؤسسية اليوم من قبل شركات كبرى في مجالات التمويل والرعاية الصحية والتأمين، بينما تتيح للمطورين ذوي الرؤية أن ينتقلوا مباشرةً من الفكرة إلى المنتج. ومع إطلاق سلسلة كادينا العامة، سيقوم هذا النظام بدعم تطوير تطبيقات سلسلة الكتل، بدءًا من السلاسل الخاصة وحتى العامة، وفي كل مكان بينهما.

ماذا بعد بالنسبة لكادينا؟

ستقوم التطبيقات التي تعالج أعدادًا كبيرة من المعاملات على شبكة كادينا عالية الإنتاجية وقابلة للتوسع بتنفيذ شيفرات العقود الذكية باستخدام رمز كادينا الأصلي. وكلما انضمّت المزيد من التطبيقات إلى شبكة كادينا أو تعاونت معها، ازداد عدد العقود الذكية التي يتم تنفيذها، وكذلك ازدادت فائدة رمز كادينا.

لأي غرض يمكن استخدام كادينا؟

رمز كادينا (KDA) هو عملة رقمية تُستخدم لدفع تكلفة الحوسبة على سلسلة كادينا العامة. وعلى غرار ETH على إيثريوم، فإن KDA على كادينا هو الرمز الذي يحصل عليه المعدنون كمكافأة على تعدين الكتل في الشبكة، وهو أيضًا رسوم المعاملات التي يدفعها المستخدمون ليتم تضمين معاملاتهم في كتلة.

ما القيمة الحية لـ Kadena اليوم؟

اليوم، يُتداول Kadena بسعر $0.0047089، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -1.09% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب KDA حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Kadena اليوم؟

يحمل Kadena درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها KDA خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00455039 و$0.0047743. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ KDA؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Kadena؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ KDA قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.