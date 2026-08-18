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سعر Kadena المباشر اليوم هو 0.0047089 USD. القيمة السوقية لـ KDA هي 1,594,356 USD. تابع تحديثات أسعار KDA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kadena المباشر اليوم هو 0.0047089 USD. القيمة السوقية لـ KDA هي 1,594,356 USD. تابع تحديثات أسعار KDA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KDA

معلومات سعر KDA

ما هو KDA

الوثيقة البيضاء لـ KDA

الموقع الرسمي لـ KDA

اقتصاد توكن KDA

توقعات سعر KDA

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شعار Kadena

سعر Kadena (KDA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KDA إلى USD:

$0.00470984
$0.00470984$0.00470984
-0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Kadena (KDA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:11:29 (UTC+8)

سعر Kadena اليوم

السعر المباشر لمشروع Kadena (KDA) اليوم هو $ 0.0047089، مع تغير بنسبة 1.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KDA الحالي إلى USD هو $ 0.0047089 لكل KDA.

يحتل Kadena حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,594,356، مع عرض متداول قدره 338.59M KDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KDA بين $ 0.00455039 (أدنى) و$ 0.0047743 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 27.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0033634.

على المدى القصير، تحرك KDA بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-4.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.91K.

معلومات سوق Kadena (KDA)

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 4.91K
$ 4.91K$ 4.91K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

338.59M
338.59M 338.59M

338,586,083.5196
338,586,083.5196 338,586,083.5196

القيمة السوقية الحالية لـ Kadena هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.91K. العرض المتداول لـ KDA يبلغ 338.59M، مع إجمالي عرض 338586083.5196. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.59M.

سجل سعر Kadena بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00455039
$ 0.00455039$ 0.00455039
24 ساعة منخفض
$ 0.0047743
$ 0.0047743$ 0.0047743
24 ساعة مرتفع

$ 0.00455039
$ 0.00455039$ 0.00455039

$ 0.0047743
$ 0.0047743$ 0.0047743

$ 27.64
$ 27.64$ 27.64

$ 0.0033634
$ 0.0033634$ 0.0033634

-0.01%

-1.09%

-4.81%

-4.81%

سجل سعر Kadena (KDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kadena مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kadena مقابل USD هو $ -0.0001662712 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kadena مقابل USD هو $ -0.0017362538 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kadena مقابل USD هو $ +0.000000001480720771 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.09%
30 يوم$ -0.0001662712-3.53%
60 يوم$ -0.0017362538-36.87%
90 يوم$ +0.000000001480720771+0.00%

توقعات أسعار Kadena

Kadena (KDA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KDA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKadena (KDA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kadena نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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نبذة عن Kadena

ما هي كادينا؟

تطلق كادينا واحدة من أولى سلاسل الكتل العالمية القابلة للتطوير حقًا والجاهزة للتطبيقات. سلسلة الكتل العامة لـ كادينا هي نظام إثبات العمل عالي الإنتاجية والمجدول، والذي يشغل Chainweb، وهو بروتوكول يوفر الأمان والإنتاجية. ستعمل شبكة كادينا على توحيد التطبيقات العامة، وسلاسل الكتل الخاصة، وغيرها من السلاسل القابلة للتشغيل المتبادل في مكان واحد، مما يوجّه حركة المرور نحو الحاسوب عالي النطاق الذي يقع في قلب سلسلة كادينا العامة.

ما الذي يجعل كادينا فريدة من نوعها؟

تحل كادينا مشكلات إيثريوم وتقدم اليوم ميزات لم تبدأ سلاسل الكتل الأخرى إلا في وضع خططها المستقبلية لاعتمادها، بما في ذلك التحقق الرسمي، والقابلية للتشغيل المتبادل، والقابلية للتوسع، وغير ذلك الكثير. كادينا تعمل بالفعل وهي جاهزة لنشر تطبيقات سلسلة الكتل الإنتاجية فورًا.

ما هو تاريخ كادينا؟

يتم استخدام برمجيات كادينا المؤسسية اليوم من قبل شركات كبرى في مجالات التمويل والرعاية الصحية والتأمين، بينما تتيح للمطورين ذوي الرؤية أن ينتقلوا مباشرةً من الفكرة إلى المنتج. ومع إطلاق سلسلة كادينا العامة، سيقوم هذا النظام بدعم تطوير تطبيقات سلسلة الكتل، بدءًا من السلاسل الخاصة وحتى العامة، وفي كل مكان بينهما.

ماذا بعد بالنسبة لكادينا؟

ستقوم التطبيقات التي تعالج أعدادًا كبيرة من المعاملات على شبكة كادينا عالية الإنتاجية وقابلة للتوسع بتنفيذ شيفرات العقود الذكية باستخدام رمز كادينا الأصلي. وكلما انضمّت المزيد من التطبيقات إلى شبكة كادينا أو تعاونت معها، ازداد عدد العقود الذكية التي يتم تنفيذها، وكذلك ازدادت فائدة رمز كادينا.

لأي غرض يمكن استخدام كادينا؟

رمز كادينا (KDA) هو عملة رقمية تُستخدم لدفع تكلفة الحوسبة على سلسلة كادينا العامة. وعلى غرار ETH على إيثريوم، فإن KDA على كادينا هو الرمز الذي يحصل عليه المعدنون كمكافأة على تعدين الكتل في الشبكة، وهو أيضًا رسوم المعاملات التي يدفعها المستخدمون ليتم تضمين معاملاتهم في كتلة.

ما القيمة الحية لـ Kadena اليوم؟

اليوم، يُتداول Kadena بسعر $0.0047089، مسجلاً تحركاً في السعر بنسبة -1.09% خلال آخر 24 ساعة. يتغير هذا السعر باستمرار، مما يعكس معنويات السوق في الوقت الحقيقي.

ما مدى تقلب KDA حالياً؟

إن معدل التقلب خلال 24 ساعة هو --%، مما يوفر رؤية حول سرعة تحرك سعر التوكن. يمكن أن يؤدي التقلب الأعلى إلى خلق فرص تداول ومخاطر في آنٍ واحد، حسب ظروف السوق.

ما هي ظروف السيولة التي يتمتع بها Kadena اليوم؟

يحمل Kadena درجة سيولة تبلغ --/100، والتي تقيّم عمق السوق عبر البورصات. عادةً ما تؤدي السيولة العالية إلى فروق أسعار أضيق وتنفيذ أفضل للأوامر السوقية.

ما مستويات الأسعار التي تداول بها KDA خلال اليوم؟

خلال آخر 24 ساعة، تداول بين $0.00455039 و$0.0047743. يساعد هذا النطاق المتداولين على تقدير مناطق الدعم والمقاومة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

ما حجم التداول اليومي لـ KDA؟

تم تداول ما مجموعه $-- خلال اليوم الأخير. غالباً ما تسبق طفرات الحجم تحركات كبيرة في الأسعار أو تغييرات في معنويات السوق.

كيف ينبغي للمستثمرين تفسير مستوى المخاطرة لـ Kadena؟

تُحدَّد المخاطرة بناءً على التقلب، وعمق السيولة، والترتيب في السوق، وتوزيع المعروض. وباعتباره أصلًا من فئة Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad مبنيًا على --، فإن ملف تعريف المخاطرة لـ KDA قد يتغير تبعاً لتحديثات النظام البيئي أو الاتجاهات على مستوى الصناعة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kadena

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:11:29 (UTC+8)

تحديثات Kadena (KDA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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