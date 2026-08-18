سعر just a frog اليوم

السعر المباشر لمشروع just a frog (FROG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FROG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FROG.

يحتل just a frog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 24,135، مع عرض متداول قدره 999.96M FROG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FROG بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.169194، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FROG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق just a frog (FROG)

القيمة السوقية $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,963,449.073141 999,963,449.073141 999,963,449.073141

القيمة السوقية الحالية لـ just a frog هي $ 24.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FROG يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999963449.073141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.14K.