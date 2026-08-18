سعر JupUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع JupUSD (JUPUSD) اليوم هو $ 0.998962، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUPUSD الحالي إلى USD هو $ 0.998962 لكل JUPUSD.

يحتل JupUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,377,820، مع عرض متداول قدره 48.43M JUPUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUPUSD بين $ 0.998476 (أدنى) و$ 0.999599 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.124871.

على المدى القصير، تحرك JUPUSD بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.82M.

معلومات سوق JupUSD (JUPUSD)

القيمة السوقية $ 48.38M$ 48.38M $ 48.38M الحجم (24 ساعة) $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.38M$ 48.38M $ 48.38M إمداد دورة التداول 48.43M 48.43M 48.43M إجمالي العرض 48,428,272.221828 48,428,272.221828 48,428,272.221828

القيمة السوقية الحالية لـ JupUSD هي $ 48.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.82M. العرض المتداول لـ JUPUSD يبلغ 48.43M، مع إجمالي عرض 48428272.221828. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.38M.