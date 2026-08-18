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سعر JupUSD المباشر اليوم هو 0.998962 USD. القيمة السوقية لـ JUPUSD هي 48,377,820 USD. تابع تحديثات أسعار JUPUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر JupUSD المباشر اليوم هو 0.998962 USD. القيمة السوقية لـ JUPUSD هي 48,377,820 USD. تابع تحديثات أسعار JUPUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JUPUSD

معلومات سعر JUPUSD

ما هو JUPUSD

الموقع الرسمي لـ JUPUSD

اقتصاد توكن JUPUSD

توقعات سعر JUPUSD

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سعر JupUSD (JUPUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 JUPUSD إلى USD:

$0.998863
$0.998863$0.998863
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار JupUSD (JUPUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:09:16 (UTC+8)

سعر JupUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع JupUSD (JUPUSD) اليوم هو $ 0.998962، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUPUSD الحالي إلى USD هو $ 0.998962 لكل JUPUSD.

يحتل JupUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,377,820، مع عرض متداول قدره 48.43M JUPUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUPUSD بين $ 0.998476 (أدنى) و$ 0.999599 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.124871.

على المدى القصير، تحرك JUPUSD بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.82M.

معلومات سوق JupUSD (JUPUSD)

$ 48.38M
$ 48.38M$ 48.38M

$ 2.82M
$ 2.82M$ 2.82M

$ 48.38M
$ 48.38M$ 48.38M

48.43M
48.43M 48.43M

48,428,272.221828
48,428,272.221828 48,428,272.221828

القيمة السوقية الحالية لـ JupUSD هي $ 48.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.82M. العرض المتداول لـ JUPUSD يبلغ 48.43M، مع إجمالي عرض 48428272.221828. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.38M.

سجل سعر JupUSD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.998476
$ 0.998476$ 0.998476
24 ساعة منخفض
$ 0.999599
$ 0.999599$ 0.999599
24 ساعة مرتفع

$ 0.998476
$ 0.998476$ 0.998476

$ 0.999599
$ 0.999599$ 0.999599

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.124871
$ 0.124871$ 0.124871

+0.02%

+0.02%

+0.04%

+0.04%

سجل سعر JupUSD (JUPUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JupUSD مقابل USD هو $ +0.00019887 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JupUSD مقابل USD هو $ +6.9867623050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JupUSD مقابل USD هو $ +0.0001352594 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JupUSD مقابل USD هو $ +0.0000000587066117 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00019887+0.02%
30 يوم$ +6.9867623050+699.40%
60 يوم$ +0.0001352594+0.01%
90 يوم$ +0.0000000587066117+0.00%

توقعات أسعار JupUSD

JupUSD (JUPUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JUPUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJupUSD (JUPUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JupUSD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر JupUSD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JUPUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار JupUSD.

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نبذة عن JupUSD

ما هو السعر الحالي لـ JupUSD؟

يتم تداول JupUSD (JUPUSD) بسعر $0.998962، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه JupUSD في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem، غالبًا ما يدعم JUPUSD وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول JUPUSD اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل JUPUSD حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من JupUSD؟

يوجد اليوم 48428272.221828 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب JUPUSD؟

يحمل JupUSD حاليًا الترتيب #433 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $48377820، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء JupUSD خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن JupUSD بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem، يُظهر JUPUSD نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول JupUSD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:09:16 (UTC+8)

تحديثات JupUSD (JUPUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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