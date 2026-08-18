سعر JUNO اليوم

السعر المباشر لمشروع JUNO (JUNO) اليوم هو $ 0.0200324، مع تغير بنسبة 1.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JUNO الحالي إلى USD هو $ 0.0200324 لكل JUNO.

يحتل JUNO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,593,267، مع عرض متداول قدره 79.51M JUNO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JUNO بين $ 0.01981127 (أدنى) و$ 0.02117746 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 45.74، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JUNO بمقدار -0.46% خلال الساعة الماضية و-3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.66K.

معلومات سوق JUNO (JUNO)

القيمة السوقية $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M الحجم (24 ساعة) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M إمداد دورة التداول 79.51M 79.51M 79.51M إجمالي العرض 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

القيمة السوقية الحالية لـ JUNO هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.66K. العرض المتداول لـ JUNO يبلغ 79.51M، مع إجمالي عرض 105634214.31628. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.