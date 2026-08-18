سعر JRNY اليوم

السعر المباشر لمشروع JRNY (JRNY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JRNY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JRNY.

يحتل JRNY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 335,169، مع عرض متداول قدره 620.00M JRNY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JRNY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00138496، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JRNY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.14.

معلومات سوق JRNY (JRNY)

القيمة السوقية $ 335.17K$ 335.17K $ 335.17K الحجم (24 ساعة) $ 55.14$ 55.14 $ 55.14 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 540.59K$ 540.59K $ 540.59K إمداد دورة التداول 620.00M 620.00M 620.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ JRNY هي $ 335.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.14. العرض المتداول لـ JRNY يبلغ 620.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 540.59K.