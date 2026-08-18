سعر JPYSC اليوم

السعر المباشر لمشروع JPYSC (JPYSC) اليوم هو $ 0.00627079، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JPYSC الحالي إلى USD هو $ 0.00627079 لكل JPYSC.

يحتل JPYSC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,771,294، مع عرض متداول قدره 1.00B JPYSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JPYSC بين $ 0.00626588 (أدنى) و$ 0.00629407 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00643419، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00610725.

على المدى القصير، تحرك JPYSC بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق JPYSC (JPYSC)

القيمة السوقية $ 125.77M$ 125.77M $ 125.77M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.77M$ 125.77M $ 125.77M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 20,056,703,271.0 20,056,703,271.0 20,056,703,271.0

القيمة السوقية الحالية لـ JPYSC هي $ 125.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ JPYSC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 20056703271.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.77M.