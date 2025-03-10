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سعر Johnny Suede (SUEDE) المباشر لليوم هو USD 0.01165026 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.41M . يتم تحديث سعر SUEDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Johnny Suede الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.58K - تغيير سعر Johnny Suede خلال اليوم هو -4.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 465.16M

أداء سعر Johnny Suede (SUEDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Johnny Suede مقابل USD هو $ -0.00059913773525734 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Johnny Suede مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Johnny Suede مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Johnny Suede مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00059913773525734 -4.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Johnny Suede (SUEDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Johnny Suede: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01053424$ 0.01053424 $ 0.01053424 24 ساعة مرتفع $ 0.01226109$ 0.01226109 $ 0.01226109 عالية طوال الوقت $ 0.01862118$ 0.01862118 $ 0.01862118 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -18.91%

معلومات سوق Johnny Suede (SUEDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: