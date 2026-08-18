سعر John Pork اليوم

السعر المباشر لمشروع John Pork (PORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PORK.

يحتل John Pork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,404، مع عرض متداول قدره 998.81M PORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0041359، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PORK بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-8.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق John Pork (PORK)

القيمة السوقية $ 43.40K$ 43.40K $ 43.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.40K$ 43.40K $ 43.40K إمداد دورة التداول 998.81M 998.81M 998.81M إجمالي العرض 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

القيمة السوقية الحالية لـ John Pork هي $ 43.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PORK يبلغ 998.81M، مع إجمالي عرض 998806798.384199. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.40K.