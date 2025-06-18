سعر Joey (JOEY)
سعر Joey (JOEY) المباشر لليوم هو USD 0.00279823. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JOEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Joey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Joey خلال اليوم هو -8.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Joey مقابل USD هو $ -0.000247738951095232 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Joey مقابل USD هو $ +0.0048511265 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Joey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Joey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000247738951095232
|-8.13%
|30 يوم
|$ +0.0048511265
|+173.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Joey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-8.13%
-23.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Get ready for something legendary — this token is your early pass into history! Designed to celebrate the upcoming XRPL Wallet, this commemorative token honors the innovation and energy surrounding one of the most anticipated launches in the XRPL ecosystem. It represents more than just a digital asset — it’s a badge of early support, a community flex, and a symbol of what’s coming next in the world of decentralized finance. Whether you're a collector, trader, or true XRPL believer, this token gives you a front-row seat to the future. 🔥 Important Note: This token is not affiliated with the Joey Wallet Development Team and holds no official connection to their platform or products. It’s a tribute — minted by the community, for the community. HODL it. Show it off. Let it remind you: you're here before the wave hits.
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