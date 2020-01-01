توكنوميكس Joey (JOEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Joey (JOEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Joey (JOEY) Get ready for something legendary — this token is your early pass into history! Designed to celebrate the upcoming XRPL Wallet, this commemorative token honors the innovation and energy surrounding one of the most anticipated launches in the XRPL ecosystem. It represents more than just a digital asset — it’s a badge of early support, a community flex, and a symbol of what’s coming next in the world of decentralized finance. Whether you're a collector, trader, or true XRPL believer, this token gives you a front-row seat to the future. 🔥 Important Note: This token is not affiliated with the Joey Wallet Development Team and holds no official connection to their platform or products. It’s a tribute — minted by the community, for the community. HODL it. Show it off. Let it remind you: you're here before the wave hits. الموقع الرسمي: https://joeyxrp.com/ اشتر JOEY الآن!

توكنوميكس Joey (JOEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Joey (JOEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 823.24K $ 823.24K $ 823.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00455269 $ 0.00455269 $ 0.00455269 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00080159 $ 0.00080159 $ 0.00080159 السعر الحالي: $ 0.0008233 $ 0.0008233 $ 0.0008233 معرفة المزيد عن سعر Joey (JOEY)

توكنوميكس Joey (JOEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Joey (JOEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JOEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JOEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JOEY، استكشف السعر المباشر لتوكن JOEY!

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